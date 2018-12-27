Компания отказалась предоставить данные спецслужбе.

ФСБ запросила ключи шифрования от сервисов "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Диск". Однако компания отказалась предоставлять данные спецслужбе, хотя на это по закону отводится не более десяти дней. Об этом пишет РБК.

Требования касаются передачи сессионных ключей, которые позволят спецслужбе получить доступ не только к сообщениям пользователей, но и ко всем метаданным "Яндекса". То есть кто, когда и с какого IP-адреса заходил в аккаунт, а также какой логин и пароль вводил при авторизации. Также ключи позволяют анализировать само поведение пользователей интернета.

Отметим, что за отказ предоставлять ключи шифрования "Яндексу" грозит штраф. Это является нарушением действующего Кодекса об административных правонарушениях. Ранее из-за аналогичной ситуации на территории России был заблокирован мессенджер Telegram.

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