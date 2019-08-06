"Ъ": ФСБ получила право на разделегирование доменов

Мера по разделегированию домена отличается от блокировки сайтов через судебное решение и Роскомнадзор.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ получил право требовать разделегирования доменов сайтов. Об этом сообщил "Коммерсант".

Теперь ФСБ вошла в число компетентных организаций Координационного центра доменов (КЦ РФ). Это дает федеральной службе безопасности право обращаться к владельцам доменов с просьбой прекратить делегирование. То есть доступ к ресурсу будет закрыт. Специалисты ФСБ будут искать и закрывать фишинговые ресурсы и источники вредоносного ПО.

Мера по разделегированию домена отличается от блокировки сайтов через судебное решение и Роскомнадзор и при этом позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу.

В 2018 году в России были разделегированы 5,5 тысячи доменов.

Справка:

Фишинг - вид интернет-мошенничества, с помощью которого получаются конфиденциальные данные пользователей. Людям могут приходить рассылки на почту от популярных брендов или личные сообщения с просьбой перейти по ссылке.

Разделегирование домена – это, по сути, срок окончания действие домена, т.е. окончания его делегирования. Или же лишение владельца прав на доменное имя.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Татарстане.

Видео: YouTube/ Charaen

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