ФСБ показала новое видео с места ликвидации диверсантов в Брянской области

Попытка иностранцев прорваться в Россию состоялась 27 октября.

Российское силовое ведомство опубликовало в социальных сетях новый видеоролик с места ликвидации диверсантов, пытавшихся вторгнуться на территорию России в Климовском районе Брянской области. В Центре общественных связей ФСБ указали журналистам на то, что на теле подозреваемого заметно оружие иностранного производства. Речь идет о гранатометах, пулеметных лентах, а также прочих средствах поражения западного образца. Дополнительно на мужчине видели два государственных флага Канады.

Напомним, что 27 октября российскими пограничниками совместно с армейскими подразделениями и Росгвардией пресечена попытка нарушения границы страны диверсионно-разведывательной группой. Четыре злоумышленника были успешно ликвидированы. Далее по остаткам отступающей ДРГ был нанесен ракетно-артиллерийский удар. Четверо погибших, по предположениям, являются иностранными гражданами из третьих стран. Об этих данных свидетельствуют личные предметы. В частности, найден молитвенник на польском языке, а также блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке. На теле одного из диверсантов выявлена татуировка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения американских Сухопутных войск.

Суд отправил в СИЗО начальника ГАИ из Петербурга за подозрение в передаче взятки.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России