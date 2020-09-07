ФСБ изъяла около 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

Продукция поставлялась под видом томатной пасты.

ФСБ изъяла около 100 тонн контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.

Общая стоимость изъятой продукции - 216 миллионов рублей. Контрабандная продукция поставлялась под видом томатной пасты в пяти двадцатитонных контейнерах. После этого товар распределяли по российским регионам.

ФСБ России пресечен канал контрабанды в Российскую Федерацию табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. ЦОС ФСБ

Возбуждено уголовное дело. Организатор контрабанды задержан.

Ранее Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального.

Видео: ЦОС ФСБ