ФСБ изъяла около 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

ФСБ изъяла около 100 тонн контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.
Общая стоимость изъятой продукции - 216 миллионов рублей. Контрабандная продукция поставлялась под видом томатной пасты в пяти двадцатитонных контейнерах. После этого товар распределяли по российским регионам.
ФСБ России пресечен канал контрабанды в Российскую Федерацию табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов.
ЦОС ФСБ
Возбуждено уголовное дело. Организатор контрабанды задержан.
Ранее Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального.
Видео: ЦОС ФСБ
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