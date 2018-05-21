ФСБ России пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников

Операция проводилась в 25 российских регионах.

ФСБ России пресекла в 25 регионах деятельность почти 100 подпольных оружейников. Об этом журналистам сообщили представители Центра общественных связей ведомства. Операция проводилась совместно с сотрудниками Росгвардии, МВД. Силовики изъяли 385 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. Удалось прекратить нелегальную деятельность 29 подпольных мастерских. В них специалисты занимались изготовлением и обновлением оружия и боеприпасов.

Пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. ЦОС ФСБ РФ

Оперативные мероприятия прошли на территории республики Алтай, Дагестана, Мордовии, Удмуртии, Кубани, Еврейской автономной области, в Красноярском, Пермском и Приморском краях, а также Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях. Оперативники нашли у подозреваемых три пулемета, 45 автоматов, 9 пистолетов-пулеметов, 240 револьверов и пистолетов, 88 ружей и карабинов. Также обнаружено несколько взрывных устройств и 21 артиллерийский боеприпас, ручные гранаты, свыше 93 тысяч патронов и комплектующих к оружию, приспособления для бесшумной стрельбы.

В Саратове задержали 14 украинских радикалов.

Видео: МВД России