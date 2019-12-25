Стали известны подробности ЧП российского траулера у берегов Эстонии

Траулер чуть не потонул вместе с экипажем. Но его удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 6 февраля оператор дежурной смены обработки информации на морском участке Пограничного управления обратил внимание на странный инцидент.

Малый рыболовный траулер "Паньгома", следовавший из посёлка Приморск в Ленинградской области в посёлок Взморье Калининградской области, в 23:30 резко изменил курс с рекомендованного фарватера в сторону Эстонии.

Сотрудники Пограничного управления тут же связались с морским спасательно-координационным центром г. Санкт-Петербурга, чтобы уточнить информацию в отношении судна "Паньгома": произошла авария, либо другое обстоятельство заставило судно изменить курс? Но на связь с МСКЦ г. Санкт-Петербурга экипаж "Паньгомы" также не выходил.

Тогда российская сторона запросила данные по судну у дежурного МСКЦ г. Таллина — траулер в тот момент уже находился в зоне ответственности Эстонии. Спустя время дежурный МСКЦ г. Таллина сообщил, что у "Паньгомы" заклинило руль, и вода поступает в два отсека.

МСКЦ г. Таллина объявил о проведении спасательной операции и передал о ЧП в МСКЦ города Хельсинки. С его участием он привлек к спасанию находящееся рядом либерийское судно – танкер "Angara", а также эстонские и финские спасательные вертолеты.

Семеро российских рыбаков с МРТК "Паньгома" были доставлены на вертолётах в больницы Таллина и Хельсинки.

Известно, что в госпитализации российские рыбаки не нуждаются. Для них готовятся документы для отправки домой.

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