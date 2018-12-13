ФАС может начать проверки из-за невыполненных нефтяниками условиях заморозки цен на топливо

Оптовые цены на топливо выросли за месяц на 20%.

ФАС пригрозило нефтяникам проверками из-за невыполнения договора о заморозке цен на бензин. Как сообщает РБК со ссылкой на копию протокола по итогам совещания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы, ряд российских компаний при этом увеличили экспорт топлива.

Антимонопольщики уличили производителей в том, что они не увеличили поставки топлива на 2%. В конце марта правительство продлило трехмесячное соглашение о заморозке цен на топливо до 1 июля. Оптовые цены на бензин и дизельное топливо за май выросли на 20%. Свои обязательства не выполнили "Роснефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ".

В то же время все перечисленные компании увеличили экспорт топливаю. Производители заявили, что экспорт предохраняет компании от банкротства и приносят прибыль. Служба пригрозила нефтяникам проверками и порекомендовала исполнить обязательство до конца мая. ФАС заявил, что ситуация не является критичной.

Видео: Piter.tv