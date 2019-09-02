БЦ "Эврика" на Седова эвакуировали из-за возгорания

Пострадавших нет.

Причиной пожара, который вывел людей на улицу, стал огонь в серверной. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, о пожаре в комплексе на улице Седова стало известно в 13:52 часов.

Возгорание произошло на 11-м этаже здания, где загорелось 4 квадратных метра площади. Пожар был локализован в 14:24. К ликвидации возгорания привлекалось пять единиц техники и 24 человека личного состава МЧС.

Ранее на Piter.TV – В Ленобласти лошади погибли при пожаре в конюшне.

Фото, видео: vk.com/spb_today