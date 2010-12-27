"Московскую" и "Ленинский проспект" закрыли из-за бесхозного предмета

Сразу две станции метро закрыли из-за бесхозного предмета: "Московскую" и "Ленинский проспект".

Сразу две станции метро закрыли в Петербурге меньше чем за 15 минут. Сначала ограничили вход на станцию "Ленинский проспект". Первый вестибюль начали эвакуировать в 14.20. затем в 14.33 стало известно о закрытии второго вестибюля станции "Московская".

Как сообщают в пресс-службе метрополитена, в обоих случаях причина в бесхозном предмете. Для пассажиров ограничения затруднительны, но не "смертельны". Так как у станций есть дублирующие входы.

Накануне Piter.tv сообщал, что на станции "Волковская" пассажиров высадили из поезда из-за бесхозного предмета.