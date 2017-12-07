Вечером 7 декабря на станции метро "Волковская" из-за бесхозного предмета пассажиров вывели из поезда.
После непродолжительной проверки людей пустили обратно в вагоны.
Бесхозный предмет был удален. Опасности он не представлял.
Видео: Piter.tv
Сегодня, 19:24
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Видео: на станции "Волковская" пассажиров высадили из поезда из-за бесхозного предмета
Вечером 7 декабря на станции фиолетовой линии "Волковская" из поезда высадили пассажиров, но вскоре снова пустили в вагоны.
Вечером 7 декабря на станции метро "Волковская" из-за бесхозного предмета пассажиров вывели из поезда.