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Видео: на станции "Волковская" пассажиров высадили из поезда из-за бесхозного предмета

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Вечером 7 декабря на станции фиолетовой линии "Волковская" из поезда высадили пассажиров, но вскоре снова пустили в вагоны.

Вечером 7 декабря на станции метро "Волковская" из-за бесхозного предмета пассажиров вывели из поезда.

После непродолжительной проверки людей пустили обратно в вагоны.

Бесхозный предмет был удален. Опасности он не представлял. 


Видео: Piter.tv

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб , появилось видео , происшествия
Категории: Новости СПб

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