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Спасатели эвакуировали мужчину с острова на озере Вуокса
Сегодня, 12:43
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Спасатели эвакуировали мужчину с острова на озере Вуокса

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На помощь мужчине пришла смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

Сегодня, 23 мая, в Ленобласти спасатели эвакуировали мужчину с острова. На озере Вуокса мужчина повредил ногу. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

На помощь мужчине пришла смена поисково-спасательного отряда г. Приозерск. Мужчине оказали медпомощь, его эвакуировали его на берег и передали медикам. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудник Росгвардии спас участника полумарафона "ЗаБег.РФ".

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

 

Теги: ленобласть, спасатели, эвакуация пострадавшего с острова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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