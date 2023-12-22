На помощь мужчине пришла смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

Сегодня, 23 мая, в Ленобласти спасатели эвакуировали мужчину с острова. На озере Вуокса мужчина повредил ногу. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

На помощь мужчине пришла смена поисково-спасательного отряда г. Приозерск. Мужчине оказали медпомощь, его эвакуировали его на берег и передали медикам. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге сотрудник Росгвардии спас участника полумарафона "ЗаБег.РФ".

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО