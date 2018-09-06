С 2019 года водители будут больше платить за эвакуацию

Чиновники увеличили оплату за нарушение парковки.

В 2019 году в Петербурге вырастут тарифы, по которому автомобилисты будут оплачивать услуги эвакуации. Теперь водителям за размещение транспорта на спецстоянке придется отдать на 113 рублей больше. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по тарифам.

Данное увеличение стоимости затронет петербуржцев, которые владеют машинами категорий А, М, В. Цена будет составлять 2 тысячи 928 рублей, вместо нынешней - 2 тысяч 815 рублей.

Кроме этого, подорожает и время нахождения автомобиля на штрафстоянке. За каждый час провинившийся петербуржец отдаст по 52 рубля вместо 50.

Напомним, что Тайвань временно предоставит для россиян безвизовый режим.

Фото: Pixabay.com