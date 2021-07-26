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В этом декабре температура воздуха была на градус выше нормы
Сегодня, 16:04
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В этом декабре температура воздуха была на градус выше нормы

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По мнению специалиста, в ближайшие дни тоже не стоит ждать зимней погоды.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем tg-канале, что этот декабрь не отличился морозами. Температурные показатели в этом  месяце были на градус выше нормы. 

В первой декаде декабря столбики термометров показывали -9 градусов. К концу месяца стало значительно теплее, были дни, когда воздух прогревался до 0 градусов.

По мнению специалиста, в ближайшие дни тоже не стоит ждать зимней погоды. А 1 января 2023 года и вовсе может стать самым теплым в истории. Ранее рекорд максимальной температуры этого дня принадлежал 2017 году.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 30 декабря в большинстве районов пройдёт снег.

Фото: Pxhere

Теги: леус, погода, синоптик, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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