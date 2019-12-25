Этим летом Константин Кинчев проведёт в "Севкабеле" новый рок-фестиваль

На нём выступит не только "АлисА".

Лидер рок-группы "АлисА" Константин Кинчев заявил о том, что 27 июня проведёт в постранстве "Севкабель Порт" первый фестиваль рока KkinchevFest.

По его словам, на нём будут звучать те песни, за которые проголосуют поклонники на специальном сайте. Голосование продлится месяц.

На сцену выйдут семь групп-участниц. Их окончательный список появится 4 апреля на сайте фестиваля, который запустят в ближайшее время.

Каждая группа исполнит по пять песен. "АлисА" споёт десять на правах хозяина.

Константин Кинчев хочет сделать этот фестиваль "крутым ежегодным событием".

Ранее мы сообщили, что у входа в "Рок-остров" появился Данила Багров.

Фото: ВКонтакте