Есть пострадавшие в результате сильного землетрясения на Камчатке

В момент землетрясения в регионе хирурги проводили операцию пациенту.

В результате сильного землетрясение на Камчатке есть пострадавшие. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления министерства по здравоохранению. Специалисты уточнили, что серьезных травм у пациентов не зафиксировано. На текущий момент состояние пострадавшей женщины в местном аэропорту оценивается как удовлетворительное. Ей была оказана медицинская помощь.

Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом всё хорошо. Восхищаюсь и благодарю наших специалистов за проявленный профессионализм и стойкость в стрессовой ситуации! Олег Мельников, глава Минздрава на Камчатке

Сейчас выездная комиссия занимается оценкой повреждений медицинских учреждений края, "серьезных повреждений в зданиях нет, за исключением косметических". Население выкладывает в социальных сетях фотографии и видеозаписи с после землетрясения с обрушенными полками в магазинах, с потрескавшимися стенами домов. Сейчас граждане покинули свои дома из-за того, что на территории все еще продолжаются подземные толчки.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду в 11:24 местного времени (в 02:24 по Москве) с эпицентром в 161 километра, расположенного восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32 километра. Сейсмическое событие ощутили жители в Петропавловске-Камчатском с силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (остров Парамушир) - до 6 баллов. Властями объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива, а также для всей зоны Курильских островов.

Солодов: в детсаду на Камчатке после землетрясения обрушилась стена.

Фото и видео: Telegram / Мельников. Важное