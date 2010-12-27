На ремонт эскалаторов на "Адмиралтейской" выделят почти 10 млн рублей

Подрядчика работ выберут 10 января.

Эскалаторы на станции метрополитена "Адмиралтейская" пройдут капитальный ремонт. Соответствующий открытый аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта достигает почти 9,26 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе подавались до 27 декабря.

В частности, работы на эскалаторах будут вестись в отношении ремонта "фартуков".

Ранее мы сообщали, что на 12 станциях метро в Петербурге установили новые турникеты для бесконтактной оплаты.

Фото: Официальный сайт Петербургского метрополитена