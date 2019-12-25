Ещё в одном квартале Приморского района появится наружное освещение

На объекте ведут подготовительные работы.

В текущем году на территории квартала, ограниченного Приморским проспектом и улицами Туристской и Савушкина, установят наружное освещение, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению в понедельник, 5 июля.

На данный момент на объекте ведутся подготовительные работы. Специалистам предстоит установить 272 светодиодных светильника на 232 опорах. Отмечается, что рабочие проложат кабельную линию протяженностью более 8 километров. В комитете уточнили, что, после завершения всех работ, благоустроят территорию.

Квартал располагается недалеко от станции метро "Беговая" и граничит с парком 300-летия Санкт-Петербурга.

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Фото: Piter.tv