В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 45 человек

В Ленобласти за сутки зарегистрировали два летальных случая от COVID-19.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 176 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего людей за указанный период времени скончалось в Петербурге – 45 человек. Далее следует Москва (34) и Красноярский край (7). В Ленобласти инфекция унесла жизни еще двух человек.

За сутки в России было выявлено 6 718 новых заболевших. Из них 261 пациентов проживают в Петербурге. Таким образом, число коронавирусных больных в Северной столице достигло 24 990 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 667 883 коронавирусных больных. Выздоровели 437 893 человек, умерли 9 859. По числу заболевших коронавирусом Россия занимает третье место в мире после Бразилии и США.

Ранее мы писали, что в Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.

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