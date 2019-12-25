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Ещё 1911 человек за сутки в Петербурге заболели коронавирусом
Сегодня, 12:45
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Ещё 1911 человек за сутки в Петербурге заболели коронавирусом

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Накануне новых случаев было 1915.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 911 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. За сутки выздоровели 1700 человек, еще 67 человек ушли из жизни.

Всего по данным оперштаба с начала пандемии в Петербурге выявлено 530 637 человек, выздоровело 505 321 человек, погибло 19 312 человек.

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время прямого эфира, который организовало российское общество "Знание", заявил, что залогом победы над пандемией является вакцинация от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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