В списке оказались 20 ведущих галерей изобразительного искусства из разных стран, первое место заняла Галерея Уффици во Флоренции, а второе отдали парижскому Лувру.

Стало известно, что Эрмитаж вошел в десятку лучших музеев мира. Музей оказался на 8 месте, рейтинг составил британский журнал TimeOut.

В списке оказались 20 ведущих галерей изобразительного искусства из разных стран, первое место заняла Галерея Уффици во Флоренции, а второе отдали парижскому Лувру.

Музей современного искусства в Нью-Йорке замкнул первую тройку. В первой десятке Национальный музей современного искусства в Сеуле, Национальный музей африкано-американской истории и культуры в Вашингтоне, греческий Акрополь, Музей Терракотовой армии Цинь в Китае. Эрмитаж в этом списке обошёл такие знаменитые собрания, как Рейксмузей в Амстердаме и галерея Тейт в Лондоне.

Ранее в Эрмитаже петербуржцам предложили создать лучшую ёлочную игрушку.

Фото: Piter.tv