Эрмитаж расскажет о предметах военного быта, сохранившихся у сотрудников

В воскресенье, 10 мая, Государственный Эрмитаж проведет трансляцию, в которой Сергей Маценков расскажет о предметах военного быта, которые сохранились у сотрудников музея. Онлайн-экскурсия, начало которой назначено на 13:00, будет проходить в рамках проекта "Победа 75". Об этом сообщили в официальном сообществе музея, в социальной сети "ВКонтакте".
В Эрмитаже напомнили, что, ограничения, связанные с самоизоляцией, не позволят полностью разлучить посетителей с коллекциями одного из величайших музеев мира.
Ранее мы писали, что в Эрмитаже придумают особый режим работы без скопления людей.
Фото: Pixabay
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