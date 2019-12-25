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Эрмитаж расскажет о предметах военного быта, сохранившихся у сотрудников
Сегодня, 11:55
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Arinablinova

Эрмитаж расскажет о предметах военного быта, сохранившихся у сотрудников

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Онлайн-экскурсия начнется 10 мая в 13:00.

В воскресенье, 10 мая, Государственный Эрмитаж проведет трансляцию, в которой Сергей Маценков расскажет о предметах военного быта, которые сохранились у сотрудников музея. Онлайн-экскурсия, начало которой назначено на 13:00, будет проходить в рамках проекта "Победа 75". Об этом сообщили в официальном сообществе музея, в социальной сети "ВКонтакте". 

В Эрмитаже напомнили, что, ограничения, связанные с самоизоляцией, не позволят полностью разлучить посетителей с коллекциями одного из величайших музеев мира.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже придумают особый режим работы без скопления людей.

Фото: Pixabay

 

Теги: онлайн, экскурсии, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 13:34

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