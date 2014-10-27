Эрмитаж представил отреставрированные часы-яйцо Фаберже и другие экспонаты

Государственный Эрмитаж подвёл итоги многолетнего сотрудничества с компанией Samsung, отметив значительные достижения в области реставрации и сохранения музейных экспонатов. Партнёрство, длящееся уже четверть века, охватывает образовательную, научную и экскурсионную деятельность музея.
За годы сотрудничества специалисты, используя передовые технологии Samsung, отреставрировали десять экспонатов, в том числе армиллярную сферу Шелехова и Шишорина, а также часы-яйцо Ротшильда.
"Создать программу реставрации старых технологий, старых механизмов — восстановить связь времён, которая очень важна как с философской, так и с технологической точки зрения"
отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Совместные усилия Эрмитажа и Samsung позволяют сохранять и реставрировать уникальные технологические шедевры разных эпох, подчёркивая важность сохранения культурного наследия для будущих поколений.
Ранее Piter.TV сообщал, что в 2025 году в Петербурге и Ленобласти откроется первый водный экомаршрут по реке Охта.
Фото: пресс-служба Samsung Electronics
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