Эрмитаж представил отреставрированные часы-яйцо Фаберже и другие экспонаты

Экспонаты отреставрировали совместно с Samsung Electronics в рамках проекта "Связь времен – связь технологий".

Государственный Эрмитаж подвёл итоги многолетнего сотрудничества с компанией Samsung, отметив значительные достижения в области реставрации и сохранения музейных экспонатов. Партнёрство, длящееся уже четверть века, охватывает образовательную, научную и экскурсионную деятельность музея.

За годы сотрудничества специалисты, используя передовые технологии Samsung, отреставрировали десять экспонатов, в том числе армиллярную сферу Шелехова и Шишорина, а также часы-яйцо Ротшильда.

"Создать программу реставрации старых технологий, старых механизмов — восстановить связь времён, которая очень важна как с философской, так и с технологической точки зрения" отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Совместные усилия Эрмитажа и Samsung позволяют сохранять и реставрировать уникальные технологические шедевры разных эпох, подчёркивая важность сохранения культурного наследия для будущих поколений.

Ранее Piter.TV сообщал, что в 2025 году в Петербурге и Ленобласти откроется первый водный экомаршрут по реке Охта.

Фото: пресс-служба Samsung Electronics