Эрмитаж покажет представление по мотивам картин

Творческий проект получил название "Флора".

Стало известно, что Государственный Эрмитаж покажет перформансы, основанные на картинах музея. Творческий проект назвали "Флорой".

Над представлениями и текстами работает труппа из актёров, танцоров и музыкантов под руководством режиссёра Жаклин Корнмюллер и продюсера Петера Вольффа. Серия постановок станет частью программы Российско-Австрийского года литературы и театра.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, создание проекта состоит из нескольких этапов: сначала мировые писатели выбирают картины из Эрмитажа, пишут о них эссе, затем артисты и музыканты на их основе придумывают перформансы, которые и представляют в Эрмитаже.

Ранее мы сообщили, что Эрмитаж может открыть свои двери в середине июля.

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