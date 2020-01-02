Эрмитаж поделился режимом работы в новогодние праздники

Музей не будет работать 1 и 6 января.

Стало известно, как будет работать главный музей Петербурга на новогодних праздниках.

Так, Эрмитаж будет закрыт для посетителей 1 и 6 января.

Со 2 по 12 января музей откроется раньше для организованных групп: пройти можно будет с 9:30.

"Это позволит уменьшить число одновременно находящихся в Эрмитаже групп туристов", – отмечают в пресс-службе.

В праздничные дни режим работы Главного музейного комплекса для приема индивидуальных посетителей не меняется.

Кроме того, с помощью видеокамеры, установленной в Большом дворе Зимнего дворца, можно будет следить онлайн за очередью в кассы музея.

"В дни каникул продажа билетов, включающих право посещения Главного музейного комплекса, будет осуществляться только в кассах Главного музейного комплекса", – уточняют в музее.

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Фото: Pixabay