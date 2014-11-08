Эрмитаж передал библиотеке для слепых тактильную копию автопортрета Рембрандта

Копию изготовили сотрудники лаборатории реставрации драгоценных металлов.

Во вторник, 13 апреля, в День мецената Эрмитаж передал петербургского библиотеке для слепых и слабовидящих людей трехмерную тактильную копию автопортрета Рембрандта, сообщил ТАСС.

Компию автопортрета создали специалисты реставрации драгоценных металлов на основе оригинальной картины. По словам директора музея Михаила Пиотровского, такие копии делают коллекции музея доступными для слабовидящих людей. Также отмечается, что в Эрмитаже действуют программы для посетителей с ослабленным зрением – это экскурсии и спектакли.

Ранее мы писали, что Пиотровский сожалеет, что новость о влиянии обнаженных скульптур на детей вызвала резонанс.

Фото: Государственный Эрмитаж / "Вконтакте"