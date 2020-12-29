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Эпидемиологи назвал срок появления антител после вакцинации от коронавируса

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Иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней.

В Роспотребнадзоре рассказали о том, когда появляются антитела после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Мы знаем, что не ранее чем через 32–45 дней, а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней

Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора

Горелов отметил, что пациентам не стоит переживать, если они день в день не смогу сделать вторую прививку. 

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на коронавирус.

Видео: YouTube / Телеканал "Доктор"

Теги: антитела коронавирус, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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