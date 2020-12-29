Эпидемиологи назвал срок появления антител после вакцинации от коронавируса

Иммунитет после вакцинации от COVID-19 вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней.

В Роспотребнадзоре рассказали о том, когда появляются антитела после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Мы знаем, что не ранее чем через 32–45 дней, а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора

Горелов отметил, что пациентам не стоит переживать, если они день в день не смогу сделать вторую прививку.

Ранее мы сообщали о том, что в Роспотребнадзоре отметили неточность экспресс-тестов на коронавирус.

Видео: YouTube / Телеканал "Доктор"