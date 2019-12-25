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Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России
Сегодня, 11:57
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matveyvn

Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Прогнозировать развитие пандемии сложно.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева  оценила ситуацию с коронавирусом в России. Её слова передаёт агентство "РИА Новости".

Плоскирева отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Некоторые регионы показывают уверенную тенденцию. Однако, подчеркнула эпидемиолог, прогнозировать развитие пандемии сложно, потому что COVID-19 — новый вирус и не до конца изучен.

Ранее в Британии сообщили о планах по двум вакцинам от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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