Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России

Прогнозировать развитие пандемии сложно.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева оценила ситуацию с коронавирусом в России. Её слова передаёт агентство "РИА Новости".

Плоскирева отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Некоторые регионы показывают уверенную тенденцию. Однако, подчеркнула эпидемиолог, прогнозировать развитие пандемии сложно, потому что COVID-19 — новый вирус и не до конца изучен.

Ранее в Британии сообщили о планах по двум вакцинам от коронавируса.

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