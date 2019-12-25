Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева оценила ситуацию с коронавирусом в России. Её слова передаёт агентство "РИА Новости".
Плоскирева отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Некоторые регионы показывают уверенную тенденцию. Однако, подчеркнула эпидемиолог, прогнозировать развитие пандемии сложно, потому что COVID-19 — новый вирус и не до конца изучен.
Ранее в Британии сообщили о планах по двум вакцинам от коронавируса.
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