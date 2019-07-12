Эпичное видео: Спецслужбы США перехватили в Тихом океане лодку с 7 тоннами кокаина

Опубликовано видео спецоперации из Тихого океана.

Спецслужбы США перехватили в Тихом океане крупную партию наркотиков. Видео спецоперации опубликовано службой Береговой охраны США.

На данном видео две лодки спецслужб догоняют и окружают полупогружную скоростную лодку с контрабандистами. Лодка тщетно пытается уйти от преследователей. Один из силовиков прыгает на судно и стучится в люк. Вскоре люк открывается, и контрабандисты сдаются властям.

Сообщается, что на данном судне перевозилось более 7 тонн кокаина.

Видео и фото: Twitter/U.S. Coast Guard