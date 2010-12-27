Элтон Джон упрекнул Путина в лицемерии

Певец прокомментировал недавнее интервью президента РФ изданию Financial Times.

Британский певец Элтон Джон через свой Instagram раскритиковал президента России за лицемерии. Артист сделал пост после публикации интервью Financial Times, где глава РФ заявил о том, что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Также Путин отметил, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Элтон Джон написал, что глубоко огорчился, прочитав интервью. Он назвал либерализм –"политикой, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие" и отметил, что не согласен с мнением Путина об ее позиции.

Он также напомнил о цензуре фильма "Рокетмен", откуда вырезали сексуальные сцены и сцены с наркотиками.

Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у вас нет с этим проблем", кажутся мне лицемерием,

- написал артист.

Напомним, что в 2015 году пранкеры позвонили Элтону Джону и преждставились Владимиром Путиным. Позднее президент РФ действительно позвонил артисту, попросил не обижаться на шутников и пригласил на личную встречу.

Фото: открытые источники