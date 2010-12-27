Элтон Джон упрекнул Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон через свой Instagram раскритиковал президента России за лицемерии. Артист сделал пост после публикации интервью Financial Times, где глава РФ заявил о том, что либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Также Путин отметил, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Элтон Джон написал, что глубоко огорчился, прочитав интервью. Он назвал либерализм –"политикой, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие" и отметил, что не согласен с мнением Путина об ее позиции.
Он также напомнил о цензуре фильма "Рокетмен", откуда вырезали сексуальные сцены и сцены с наркотиками.
Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у вас нет с этим проблем", кажутся мне лицемерием,
- написал артист.
Напомним, что в 2015 году пранкеры позвонили Элтону Джону и преждставились Владимиром Путиным. Позднее президент РФ действительно позвонил артисту, попросил не обижаться на шутников и пригласил на личную встречу.
Фото: открытые источники
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