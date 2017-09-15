Британский певец Элтон Джон снялся в рекламе шоколадного батончика.

В пятницу, 31 августа, в сети появился ролик, где Элтон Джон участвует в рэп-баттле из-за "сникерса". Клип опубликован на ютьюб-канале компании.

По сюжету британский певец участвует в рэп-баттле. Элтон Джон одет в весьмя специфический костюм для такого мероприятия, на нем красный костюм с блестками и больбшие очки.

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После такого выступления собравшиеся прибывают в легком недоумении. Один из участников баттла предлагает съесть певцу шоколадный батончик. После легкого перекуса Элтон Джон превращается в темнокожего рэпера и начинает "читать".

Фото: Snickers UK