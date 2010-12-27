Элла Памфилова: выборы стали поводом для летних протестов в Москве

Председатель ЦИК РФ считает, что выборы депутатов в Московскую городскую Думу седьмого созыва не были причиной протестных акций в столице,а стали лишь поводом для них. Об этом Элла Памфилова заявила на 234-м заседании ЦИК РФ, которое прошло 11 декабря.
По словам главы Центризибркома, московская избирательная компания в целом прошла в соответствии с требованиями законодательства РФ о выборах. Всего жители Москвы подали 347 жалоб.
"Ведомственная логика понятна ("не виноватая я, он сам пришел!"), однако на практике она означает: региональные избиркомы на грядущих выборах могут не опасаться реакции ЦИК РФ на произвольные отказы в регистрации и снятия кандидатов,
— прокомментировал ситуацию автор Telegram-канала "Мейстер".
В июле в Москве задержали более тысячи человек за участие в несанкционированном митинге. Организаторами митинга стали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы.
Фото: cikrf.ru
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