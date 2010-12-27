Элла Памфилова: выборы стали поводом для летних протестов в Москве

По мнению главы ЦИК, реальная причина летних митингов в Москве - политическая борьба.

Председатель ЦИК РФ считает, что выборы депутатов в Московскую городскую Думу седьмого созыва не были причиной протестных акций в столице,а стали лишь поводом для них. Об этом Элла Памфилова заявила на 234-м заседании ЦИК РФ, которое прошло 11 декабря.

По словам главы Центризибркома, московская избирательная компания в целом прошла в соответствии с требованиями законодательства РФ о выборах. Всего жители Москвы подали 347 жалоб.

"Ведомственная логика понятна ("не виноватая я, он сам пришел!"), однако на практике она означает: региональные избиркомы на грядущих выборах могут не опасаться реакции ЦИК РФ на произвольные отказы в регистрации и снятия кандидатов, — прокомментировал ситуацию автор Telegram-канала "Мейстер".

В июле в Москве задержали более тысячи человек за участие в несанкционированном митинге. Организаторами митинга стали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы.

Фото: cikrf.ru