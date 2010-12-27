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Элла Памфилова: выборы стали поводом для летних протестов в Москве
Сегодня, 18:57
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nadezhda_sib

Элла Памфилова: выборы стали поводом для летних протестов в Москве

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По мнению главы ЦИК, реальная причина летних митингов в Москве - политическая борьба.

Председатель ЦИК РФ считает, что выборы депутатов в Московскую городскую Думу седьмого созыва не были причиной протестных акций в столице,а стали лишь поводом для них. Об этом Элла Памфилова заявила на 234-м заседании ЦИК РФ, которое прошло 11 декабря.

По словам главы Центризибркома, московская избирательная компания в целом прошла в соответствии с требованиями законодательства РФ о выборах. Всего жители Москвы подали 347 жалоб. 

"Ведомственная логика понятна ("не виноватая я, он сам пришел!"), однако на практике она означает: региональные избиркомы на грядущих выборах могут не опасаться реакции ЦИК РФ на произвольные отказы в регистрации и снятия кандидатов,

— прокомментировал ситуацию автор Telegram-канала "Мейстер". 

В июле в Москве задержали более тысячи человек за участие в несанкционированном митинге. Организаторами митинга стали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы. 

Фото: cikrf.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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