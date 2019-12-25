Актриса рассказала, что вопреки всем обстоятельствам труппа театра МДТ закрыла сезон.

В субботу, 24 июля, Елизавета Боярская подвела итоги театрального сезона в МДТ. Об этом актриса рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Боярская рассказала, что вопреки всем обстоятельствам труппа театра МДТ закрыла сезон.

Вот и закрыли театральный сезон. Вопреки всем обстоятельствам. И работали и выпустили премьеру и даже ездили на гастроли,

- поделилась актриса.

По словам Боярской, этот сезон потребовал "много мужества и нам и зрителю". Также она пожелала вновь встретиться в сентябре, в Малом Драматическом Театре, когда начнется новый сезон.

Ранее Piter.tv писал, что в Царском Селе выставили редкие экспонаты из коллекций XVI века.

Фото: Instagram / lizavetabo