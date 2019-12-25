У экс-замглавы Госстройнадзора Петербурга нашли имущество на 1,5 млрд рублей

Бывший чиновник Госстройнадзора Петербурга оказался владельцем десятков объектов недвижимости.

Генеральная прокуратура России выявила у бывшего заместителя главы Госстройнадзора Петербурга Вячеслава Захарова и его близких активы общей стоимостью около 1,5 млрд рублей. При этом официальный доход экс-чиновника за период с 2001 по 2024 год составил 84 млн рублей. Надзорное ведомство требует обратить имущество в доход государства, пишет КП-Петербург.

Захаров проработал в Госстройнадзоре 23 года. Он пришёл в ведомство в 2001 году, а с 2010-го занимал должность заместителя руководителя. В 2022 году ему присвоили почётный знак "Строителю Петербурга" I степени. Из службы он ушёл в 2024 году.

Однако увольнение по собственному желанию впоследствии оспорила прокуратура. Куйбышевский районный суд изменил основание прекращения службы на утрату доверия из-за предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе.

По версии прокуратуры, бывший чиновник оформил развод с супругой, чтобы не включать её активы в декларации, хотя фактически продолжал с ней жить. Последняя декларация, в которой была указана жена Захарова, датирована 2016 годом. Тогда её годовой доход составлял 4,8 млн рублей, а доход самого чиновника — 1,5 млн рублей. В собственности женщины находились премиальный Mercedes-Benz CL 350, три жилых дома, квартира и четыре земельных участка. При этом суд не признал сам факт развода коррупционным нарушением.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура требует изъять у Захарова и его приближённых 35 земельных участков: 7 в Петербурге, 24 в Ленинградской области и 4 в Новгородской области. В перечень также вошли 8 жилых и 31 нежилое здание, 9 квартир, парковочное место, 8 автомобилей и катер.

Часть недвижимости расположена в Лисьем Носу, деревне Усадье под Валдаем и посёлке Севастьяново в Ленинградской области. Значительная часть участков связана с территорией базы отдыха "Ладога Озеро", которой владеет компания "Реал-Яхтинг". Её учредителями значатся дочь и сын Захарова — Ксения Петрова и Павел Захаров. В Генпрокуратуре считают, что они выступали номинальными владельцами, а сам бывший чиновник через доверенных лиц управлял компанией.

Ещё одна организация, на которую обратила внимание прокуратура, — ООО "Мега-Строй". Её учредителем также является дочь Захарова. С этой компанией связано строительство 15-этажного здания на Бестужевской улице, 23. Изначально там планировали возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, однако в итоге появился объект, похожий на жилые апартаменты. Его кадастровая стоимость составляет 923,9 млн рублей. Это здание также требуют обратить в доход государства.

В автопарке семьи обнаружили Mercedes-Benz GL 350 и E 200, Audi Q7 и A4, а также Skoda Octavia, Toyota Hilux, Kia Carnival и Ford Transit. В декларации за 2021 год Захаров указывал, что владеет УАЗ "Хантер" с прицепом, Skoda Octavia и квадроциклом Can-Am Outlander MAX XT 650 стоимостью 2,7 млн рублей. Его годовой доход тогда составлял 1,9 млн рублей.

По данным издания, Захаров не является фигурантом уголовных дел. Сейчас он владеет четырьмя компаниями, зарегистрированными в Донецкой Народной Республике, три из них находятся в Мариуполе. Организации занимаются производством бетона, управлением нежилой недвижимостью, операциями с землёй и строительством. Одна из компаний — "Приазовская ривьера" — принадлежит Захарову совместно с основателем "Балтийского берега" Михаилом Бобровым.

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Фото: Piter.TV