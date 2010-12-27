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На вокзале в Пушкине восстановили электроснабжение 
Сегодня, 13:10
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IRINA_CHALKINA

На вокзале в Пушкине восстановили электроснабжение 

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Ремонт занял около 4 часов.

Во вторник, 12 ноября, на вокзале в Пушкине пропало электроснабжение. Сотрудники Октябрьской железной дороги проводили ремонт в течении 4-х часов. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Ранее петербуржцы сообщали о том, что здание вокзала оказалось обесточено, а турникеты не работали. Соответственно пассажиры могли пройти в вагоны "зайцем". 

В данный момент поезда работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка сбила пенсионерку на Ленинградском шоссе.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, ожд спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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