На вокзале в Пушкине восстановили электроснабжение 

Ремонт занял около 4 часов.

Во вторник, 12 ноября, на вокзале в Пушкине пропало электроснабжение. Сотрудники Октябрьской железной дороги проводили ремонт в течении 4-х часов. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Ранее петербуржцы сообщали о том, что здание вокзала оказалось обесточено, а турникеты не работали. Соответственно пассажиры могли пройти в вагоны "зайцем".

В данный момент поезда работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка сбила пенсионерку на Ленинградском шоссе.

Фото:pixabay