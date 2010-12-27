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Иномарка сбила пенсионерку на Ленинградском шоссе
Сегодня, 12:42
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Alena_Zinovieva

Иномарка сбила пенсионерку на Ленинградском шоссе

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Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 12 ноября в Выборгском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и области, автомобиль Audi A6 сбил 66-летнюю женщину на Ленинградском шоссе.

Инцидент произошел около 7:45 в городе Каменногорске. Известно, что иномарка совершила наезд на пенсионерку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате случившегося пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. За рулем Audi находился 61-летний мужчина. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Коммунаре велосипедист погиб под колесами грузовика.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

Теги: авария, наезд на пешехода, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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