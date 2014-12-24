Электрошоковая терапия помогла справиться с депрессией пожилым людям

Для этого были проанализированы данные 10,5 тыс. пациентов.

Ученые из Йельского, Коннектикутского, Колумбийского и Ратгерского университетов провели исследование и выяснили, что электрошоковая терапия снижает риск суицида у пожилых пациентов с депрессией, которые были недавно выписано из больниц. Статья была опубликована в журнале American Journal of Psychiatry.

Электрошоковая (также известная как электросудорожная) терапия (ЭШТ) является эффективным методом лечения ряда психических заболеваний, в том числе и депрессии. Исследователи по базе данных национальной программы медицинского страхования Medicare выявили 10,5 тыс. пациентов старше 65 лет, прошедших ЭШТ с 2011 по 2015 год. В контрольной группе оказались 30 тыс. человек, которых таким способом не лечили.

Оказалось, что в первые 90 дней после выписки пациенты, которые прошли ЭШТ, на 55% реже совершали самоубийство. Однако через год соотношение с теми, кто не получал подобную терапию, выравнивалось.

Фото: pixabay