В Петербурге сожгут гигантскую электронную Масленицу в парке 300-летия

Также на праздник приедут финалисты Евровидения "Бурановские бабушки" и известная группа Quest Pistols Show.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, как в Петербурге отпразднуют Масленницу. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.

Известно, что в Северной столице готовится целый фестиваль. Для жителей и гостей города подготовят аттракционы, мастер-классы и гастрофестиваль русской кухни. Кроме того, на мероприятие приедут финалисты Евровидения "Бурановские бабушки" и известная группа Quest Pistols Show.

Также организаторы готовят для посетителей необычное чучело для традиционного сожжения. Им станет гигантская электронная сцена.

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