В Калининском районе электричка сбила петербуржца в наушниках

В Петербурге погиб мужчина, получивший несовместимые с жизнью травмы на железнодорожных путях.

В Калининском районе 40-летний пешеход решил пробежать через пути на станции Пискарёвка в неположенном месте. Он не успел пересечь путь перед следовавшей электричкой. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на управление на транспорте МВД по Северо-Западу.

Он не успел пересечь путь перед следовавшей в Сосново электричкой и получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, мужчина был в наушниках. Водитель электрички применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Ранее сообщалось, что электричка сбила автомобиль в Пушкине.

Фото: Piter.TV