В Калининском районе электричка сбила петербуржца в наушниках

В Калининском районе 40-летний пешеход решил пробежать через пути на станции Пискарёвка в неположенном месте. Он не успел пересечь путь перед следовавшей электричкой. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на управление на транспорте МВД по Северо-Западу.
Он не успел пересечь путь перед следовавшей в Сосново электричкой и получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.
По предварительным данным, мужчина был в наушниках. Водитель электрички применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Ранее сообщалось, что электричка сбила автомобиль в Пушкине.
Фото: Piter.TV
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