На Белорусском направлении МЖД под электричку попали два человека

Мужчины переходили пути в неположенном месте.

Сегодня утром, 14 октября, под электричку Белорусского направления попали два человека.

ЧП произошло на станции Беговая МЖД. Двое мужчин переходили пути в неположенном месте, недалеко от подземного перехода. Машинист заметил людей перед электропоездом, начал подавать светозвуковые сигналы и предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Из-за ЧП поезда на Белорусском направление идут с задержкой по времени. Ликвидировать опоздания обещают к обеду.

Сегодня ранее: В Улан-Удэ иномарка насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке.

Фото: Pixabay