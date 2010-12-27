На Белорусском направлении МЖД под электричку попали два человека

Сегодня утром, 14 октября, под электричку Белорусского направления попали два человека.
ЧП произошло на станции Беговая МЖД. Двое мужчин переходили пути в неположенном месте, недалеко от подземного перехода. Машинист заметил людей перед электропоездом, начал подавать светозвуковые сигналы и предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Пострадавших госпитализировали в больницу. Из-за ЧП поезда на Белорусском направление идут с задержкой по времени. Ликвидировать опоздания обещают к обеду.
Сегодня ранее: В Улан-Удэ иномарка насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке.
Фото: Pixabay
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