Электричество в ЖК на юге Петербурга пообещали вернуть в течение суток

Электричество в жилой комплекс во Фрунзенском районе города пообещали вернуть в течение суток, передает "Фонтанка". Больше всего не повезло тем, кто живет на верхних этажах, поскольку вместе со светом они лишились воды.
Электричество в квартирах на Будапештской улице, 102, пропало около полудня вчера, 26 мая. Местные жители отметили, что в экстренных службах никто не смог прокомментировать ситуацию.
Известно, что ЖК ввели в эксплуатацию в 2019 году, его обслуживает УК "Московский квартал". По словам специалистов, произошла нештатная ситуация во время земляных работ на участке в районе Малой Балканской и Дунайского проспекта. Отмечается, что экскаваторщик ковшом разодрал кабели.
Ранее мы писали, что момент ДТП с автобусом на пересечении Ленинского проспекта и Котина попал на видео.
Фото: Pixabay
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