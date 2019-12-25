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Электричество в ЖК на юге Петербурга пообещали вернуть в течение суток
Сегодня, 10:34
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Электричество в ЖК на юге Петербурга пообещали вернуть в течение суток

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Некоторые жители нескольких домов во Фрунзенском районе лишились воды.

Электричество в жилой комплекс во Фрунзенском районе города пообещали вернуть в течение суток, передает "Фонтанка". Больше всего не повезло тем, кто живет на верхних этажах, поскольку вместе со светом они лишились воды.

Электричество в квартирах на Будапештской улице, 102, пропало около полудня вчера, 26 мая. Местные жители отметили, что в экстренных службах никто не смог прокомментировать ситуацию. 

Известно, что ЖК ввели в эксплуатацию в 2019 году, его обслуживает УК "Московский квартал". По словам специалистов, произошла нештатная ситуация во время земляных работ на участке в районе Малой Балканской и Дунайского проспекта. Отмечается, что экскаваторщик ковшом разодрал кабели. 

Ранее мы писали, что момент ДТП с автобусом на пересечении Ленинского проспекта и Котина попал на видео.

Фото: Pixabay

Теги: фрунзенский район, электричество
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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