Экспозицию в Исаакиевском соборе о блокаде Ленинграда обновили к юбилею

Несколько помещений и сотни экспонатов восстанавливают историю спасения культурного наследия нашей страны в тяжёлые годы войны.

Мемориальной экспозиции "Чтобы помнили…", размещённой в подвале Исаакиевского собора, исполнилось 20 лет. Несколько помещений выставки и сотни экспонатов восстанавливают историю спасения культурного наследия нашей страны в тяжёлые годы войны. Об экспозиции пишет "Петербургский дневник".

Выставка открыта для посещения бесплатно, но требуется предварительная запись по телефону. Экспозиция начинается с мемориальной доски с именами тех, кто спасал предметы искусства во время Великой Отечественной войны. Сотрудники Исаакиевского собора возложили цветы в память о своих коллегах, благодаря которым наш город до сих пор является культурной столицей России.

Как уточнил замдиректора по научной работе Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Александр Квятковский, выставка "Чтобы помнили…" была открыта 27 января 2004 года, чтобы рассказать о том, как хранители спасали экспонаты не только антирелигиозного музея, который на протяжении многих лет находился в Исаакиевском соборе, но и музеев Пушкина, Павловска, Ораниенбаума, Гатчины и, конечно же, Ленинграда. Первоначально она задумывалась как временная, но в связи с огромным интересом посетителей, уже в сентябре 2004 года было решено сделать её постоянной.

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Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"