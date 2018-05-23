Экспозицию "Посмотри в глаза чудовищ" представят в Эрмитаже

Посетителям предстоит встретиться с такими персонажами, как Медуза Горгона, Лернейская Гидра, Химера, сфинксы, а также Сцилла, циклопы, сирены, Цербер и другие мифические существа.

В Государственном Эрмитаже открывается экспозиция, посвященная мифическим созданиям античной эпохи. Выставка под названием "Посмотри в глаза чудовищ" будет открыта для посещения с 6 декабря по 9 марта.

Научный сотрудник отдела античного мира музея и куратор выставки Ольга Горская рассказала "Интерфаксу", что экспозиция раскрывает тему воплощений страха и ужаса в античном искусстве. Эрмитаж представит предметы различных эпох, отражающих образы античных чудовищ.

Посетителям предстоит встретиться с такими персонажами, как Медуза Горгона, Лернейская Гидра, Химера, сфинксы, а также Сцилла, циклопы, сирены, Цербер и другие мифические существа. Всего на выставке будет представлено 250 экспонатов, включающих в себя вазы, скульптуры, кожаные обои, резные камни, ювелирные украшения, монеты, статуэтки и рельефы.

Ранее мы сообщили о том, что все комплексы Эрмитажа можно посетить бесплатно 7 декабря.

Фото: hermitagemuseum.org