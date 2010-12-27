В Петербурге устанавливают причину смерти новорожденного мальчика

Ребенок прожил два месяца.

В одной из квартир в Московском районе Санкт-Петербурга медики констатировали смерть новорожденного малыша. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", у мальчика были врождённые патологии.

Известно, что врачей вызвали в квартиру дома по Новоизмайловскому проспекту, где проживала семья из Киргизии. Двухмесячный ребенок перестал дышать 12 марта в 10 часов утра. Как выяснилось, квартиру снимали 33 летний мужчина, получивший гражданство России и его 33-летняя возлюбленная.

Тело малыша доставили в морг для установления точной причины смерти. Стоит отметить, что мальчик родился с пороком сердца.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Тосно 9-летний мальчик проколол себе легкие, упав с первого этажа на лестничной клетке.