Квартиры уезжающих также помечают фразами "продает жена" или "продает знакомая".

Эксперты выяснили, сколько квартир в Петербурге продаются в срочном порядке после объявления в России частичной мобилизации. Об этом они рассказали "Петербургскому дневнику".

В агентстве недвижимости "ПРАЙД ГРУПП" сообщили, что в городе только 2% таких объектов от общего объема предложения. Из 28,1 тысячи квартир, выставленных на продажу, только 468 объектов обозначены пометкой "срочно". Это следует из данных на 18 октября.

По словам гендиректора агентства Алексея Бондарева, квартиры уезжающих также помечают фразами "продает жена" или "продает знакомая". Он добавил, что такие квартиры можно увидеть и в разделе "аренда".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге реновацию приостановили до 1 января 2024 года.

Фото: Piter.tv