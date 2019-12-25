Эксперты: в Петербурге подержанные машины моложе, чем в среднем по стране

В среднем по стране возраст подержанных авто составляет около 15 лет, а в Петербурге – чуть больше 12 лет.

В среду, 7 июля, эксперты автомобильного сайта Дром.ру поделились с Piter.tv данными исследования рынка подержанных автомобилей в текущем году.

При анализе около миллиона объявлений выяснилось, что, по сравнению с прошлым годом, средний возраст автопарка страны увеличился на пять месяцев, до 14,8 лет. В Петербурге средний возраст машины составляет 12,1 лет.

Самой "молодой" маркой в регионе является "Киа", ее средний возраст составляет 7,7 лет. Машины марки "Шкода" чуть старше – 8 лет, а "Хендэ" – 8,9 лет. Самой "взрослой" машиной является "Тайота", ее средний возраст около 15 лет. На второй и третьей строчке "Ауди" и "Лада", в среднем им "исполнилось" по 14,5 лет.

Учитывая различные параметры, самый молодой автопарк замечен в Татарстане. Там средний возраст авто составляет 9,8 лет. Далее идет Москва со средним возрастом авто в 11,3 лет. Тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский АО – 11,4 лет.

Самые старые автомобили ездят на Дальнем Востоке и в Сибири.

Еще десять лет назад доля машин в России возрастом до 7 лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%. Эксперты Дрома отмечают, что автопарк страны стареет из-за стремительного роста цен на транспорт. Так, в первом полугодии 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины – на 9%. По словам специалистов, никаких предпосылок изменения ситуации не предвидится, доступность новых авто для россиян все еще снижается.

Ранее мы писали, что в петербургском метро реконструируют тяговые подстанции.

Фото: Piter.tv