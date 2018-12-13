Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

Первую строчку рейтинга занял американский город Сан-Франциско.

Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат. Об этом в сообщает Bloomberg.

Первую строчку занял американский город Сан-Франциско, где средняя зарплата составляет 6,526 тысяч долларов. Эксперты считают, что такой успех связан с технологическим подъемом в США и ростом доллара.

На втором месте лидер прошлых лет – швейцарский Цюрих. Жители города в среднем получают 5,896 тысяч долларов. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк с зарплатой в 4,612 тысяч долларов.

Москва заняла всего лишь 42 место из 56. Специалисты заявили, что в столице России одни из самых дорогих в мире iPhone, но самый дешевый в мире интернет.

Видео:Piter.TV