Эксперты: санкционная политика США не приведет к выдавливанию России из мировой экономики

Однако, этот процесс вверг эти двусторонние отношения в состояние "холодной войны".

Санкционная политика США не приведет к выдавливанию России из мировой экономики. Об этом заявил ервый проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелев "Экономике сегодня".

Ранее Дмитрий Медведев высказался о российско-американских отношениях. Председатель правительства РФ дал жесткую и негативную оценку санкционной политике Соединенных Штатов. По словам Медведева, американская санкционная политика не позволяет России и США решать ключевые вопросы международной безопасности. Кроме того, Вашингтон не откажется от подобной тактики "общения" с Москвой.

С помощью политики санкций США не смогут выдавить Россию из системы современных экономических отношений. Все-таки у России большая экономика, и она вплетена в мировую хозяйственную систему отмечает эксперт

Так, в данный момент доля России в мировом ВВП незначительна и колеблится на 2,2 или 2,3%. Отметим, что это намного меньше, чем было у СССР или у Российской империи.

Россия, определенно, является полноценным членом международного экономического хозяйства, поэтому американцы не смогут полностью выдавить оттуда нашу страну. Одновременно с этим необходимо признать, что у нашей страны слабые позиции в международных финансовых отношениях и в мировой финансовой системе, и это, кстати говоря, играет здесь против США подчеркивает Борис Шмелев

По мнению эксперта, эти скромные позиции России на международном финансовом рынке с тактической точки зрения играют на пользу государству, так как это сокращает рычаги эффективного давления США.

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