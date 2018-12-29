Эксперты рассказали о конкурентных преимуществах российского аналога Linkedin 

Напомним, что в плане мероприятий федерального проекта "Цифровое госуправление" нацпрограммы "Цифровая экономика" предусмотрено создание платформы для поиска вакансий и персонала.

Новую платформу на рынке рекрутинга прозвали российским аналогом Linkedin. О ее конкурентных преимуществах рассказывет ФБА "Экономика сегодня".

Напомним, что в плане мероприятий федерального проекта "Цифровое госуправление" нацпрограммы "Цифровая экономика" предусмотрено создание платформы для поиска вакансий и персонала.

У Роструда есть все базовые основы для раскручивания собственного рекрутингового сервиса по аналогу социальной сети с внедрением современных сервисов. Но чтобы получить действительно качественный и популярный продукт, предстоит приложить немалые усилия. Ведь сегодня практически все ниши в этой области уже заняты – есть крупные игроки, занимающие львиную долю, а более мелкие предлагают специфические услуги, чтобы найти свое место отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков

Кроме этого, Зыков отметил, что российским разработчикам этой платформы придется предложить целый спектр уникальных услуг, который объединит уже имеющиеся предложения. Например, поиск вакансий по обозначению радиуса на карте.

Эксперты предполагают, что сервис будет создан на базе действующего государственного портала "Работа в России". Так на нем работодатели и соискатели будут общаться напрямую.

Сегодня крупные рекрутинговые агентства России, вроде HeadHunter и Superjob, берут деньги с работодателей, чтобы те получали доступ к базе профессиональных соискателей работы. Ведется бизнес и с другой стороны – многие ищущие работу люди, будучи вполне компетентными, не умеют правильно составить резюме, потому не попадают в поле зрения работодателей. Специалисты рекрутинговых компаний берут с них деньги за грамотное составление анкеты заявил эксперт

Известно, что разработка этого проекта начнется в 2020 году. Напомним, что уже весной 2018 года на портале появился раздел - общероссийская социальная сеть деловых контактов Skillsnet.ru, которая позволила работодателям и соискателям общаться напрямую через сайт или мобильное приложение.

Если на госпортале появляются и постоянно обновляются предложения работы от крупнейших компаний с госучастием, это автоматически дает ему конкурентные преимущества. Однако нужно помнить: сейчас рекрутинговые агентства вкладывают огромные средства, чтобы о них знал пользователь – вопросы продвижения и пиара отнимают у них огромную часть выручки. И отставать от них в этой работе госпорталу просто нельзя, иначе он не будет пользоваться популярностью сообщает Зыков

Стоит отметить, что "Работа в России" - единственный в России государственный ресурс по поиску работы и работников. На этой платформе все сервисы абсолютно бесплатны для пользователей.

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