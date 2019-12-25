Эксперты рассказали, кому противопоказан квас

Содержание алкоголя в дрожжевом сорте этого напитка колеблется от 0,7% до 1,2%.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, кому не следует летом пить традиционный славянский напиток квас. По словам экспертов, он противопоказан людям с циррозом печени, гастритом и гипертонией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты напомнили, что в дрожжевом сорте кваса содержание алкоголя колеблется от 0,7% до 1,2%. Этот напиток изготавливают в результате незавершенного спиртового и молочнокислого брожения сусла.

Благодаря содержащимся в составе молочной и уксусным кислотам квас не только освежает и хорошо утоляет жажду, но и улучшает обмен веществ. Также этот напиток благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. При этом квас способствует расщеплению (сжиганию) жиров, поэтому отлично подойдет людям, желающим похудеть за счет активного образа жизни и занятий спортом.

Ранее мы писали, что петербургские пляжи не прошли проверку Роспотребнадзора.

Фото: pixabay.com