Эксперты рассказали, какие грибы пойдут в мае под Петербургом

Любители "тихой охоты" напомнили о гадюках, которые давно проснулись и встречаются грибникам в лесах.

Уже в мае любители "тихой охоты" могут искать на опушках в окрестностях Петербурга и в Ленобласти первые опята. Он появится в лесах во второй декаде месяца. Этот вид можно будет встретить до первого снега. Об этом рассказал "Невским Новостям" автор канала "Грибоведы РФ" Николай Будник.

Появится вскоре в нашем регионе и гигантский строчок. Он растет в березовых лесах и вдоль полусгнивших березовых стволов. Важно не перепутать этот гриб с обыкновенным строчком, который является ядовитым.

В группе "Грибы и грибники СПб" петербуржцы и жители Ленобласти похватались и корзинами со сморчками. Предупредили они и о гадюках, которые давно проснулись и уже встречаются в лесу.

Ранее на Piter.tv: грибники Ленобласти собирают первый урожай саркосцифы австрийской.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб